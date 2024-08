Previsioni Meteo Lombardia: nuovo cambiamento nel weekend

MeteoWeb

“Una blanda circolazione depressionaria sul Mediterraneo Occidentale favorisce oggi qualche instabilità sulle zone occidentali e sui rilievi. Da domani, il progressivo rinforzo di un promontorio anticiclonico sub-tropicale sul Mediterraneo Occidentale determinerà condizioni via via più stabili, con temperature in sensibile aumento oltre le medie del periodo, specie nella seconda parte della settimana. Nel fine settimana l’avvicinamento di una saccatura atlantica potrà favorire nuova instabilità e una lieve flessione delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, specie in serata; tuttavia, al mattino possibili locali addensamenti sui settori occidentali, nel pomeriggio irregolari annuvolamenti sui rilievi.

Precipitazioni: tra notte e mattino non è escluso qualche occasionale piovasco sui zone occidentali di pianura e di Prealpi. Nel pomeriggio possibili locali rovesci sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20-23 °C, massime tra 31-34 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabili, in montagna deboli meridionali con brezze nelle valli.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.