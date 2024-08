Previsioni Meteo Lombardia: rischio temporali in pianura

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa il bacino del Mediterraneo estendendosi a gran parte dell’Europa. Dalla serata di domani una struttura depressionaria atlantica tende ad allungarsi a sud fino alla Penisola Iberica andando ad indebolire l’area di alta pressione. Per il periodo attese giornate per lo più poco nuvolose o velate, in particolare sulla Pianura; a ridosso dei rilievi addensamenti irregolari che daranno luogo a instabilità sparsa associata a precipitazioni a carattere di rovescio e temporale e che in parte potranno sconfinare alla Pianura. Temperature sopra la norma del periodo, specie nei valori massimi. Tendenza verso il fine settimana a maggior instabilità su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sereno o poco nuvoloso per sviluppo di nuvolosità cumuliforme tra pomeriggio e sera e passaggio di velature, a tratti più compatte.

Precipitazioni: possibili rovesci o locali temporali tra pomeriggio e sera sui rilievi settentrionali; seppur con minore probabilità, non si esclude anche l’interessamento della bassa pianura e in tarda serata delle zone nordoccidentali.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 22 e 25 °C, massime tra 35 e 38 °C.

Zero termico: attorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza con locali rinforzi pomeridiani da sud.

Altri fenomeni: disagio da calore forte sulle pianure.

