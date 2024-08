Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Lucca indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C alle 06:00, salendo fino a +35,4°C alle 11:00. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una probabilità di pioggia del 4% alle 15:00 e alle 16:00, con temperature che si manterranno intorno ai +32,4°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale del 26% di nubi sparse alle 17:00 e 18:00, e cielo coperto con una copertura del 100% alle 19:00. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +24,5°C alle 23:00.

Le previsioni indicano una umidità che si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata, con una leggera crescita verso sera fino al 80%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1015hPa per gran parte della giornata.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare durante le ore più calde e di tenere a portata di mano un ombrello nel caso in cui la probabilità di pioggia aumentasse nel pomeriggio. Permanete aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +23.4° Assenti 4.5 NNE max 4.4 Grecale 88 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +23° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 87 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30.6° Assenti 1.6 ESE max 2.2 Scirocco 61 % 1015 hPa 10 cielo sereno +34.7° perc. +36.4° Assenti 4.6 SO max 5.4 Libeccio 39 % 1015 hPa 13 cielo sereno +34.9° perc. +37° prob. 8 % 12 OSO max 9.6 Libeccio 40 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.4° perc. +34.8° prob. 4 % 9.4 O max 11.6 Ponente 49 % 1014 hPa 19 cielo coperto +25.8° perc. +26.4° Assenti 5.7 ONO max 7.1 Maestrale 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.8° perc. +25.4° Assenti 3.5 N max 3.7 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.