Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Lugo si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature gradevoli, che si manterranno stabili fino al mattino. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo valori intorno ai 30°C con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel corso del pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, toccando punte di oltre 35°C. È prevista la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio, che potrebbero portare un po’ di sollievo dal caldo afoso.

In serata, la situazione meteorologica a Lugo si farà più instabile, con un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature. Le piogge leggere potrebbero intensificarsi, portando a una maggiore umidità nell’aria.

In conclusione, Mercoledì 7 Agosto a Lugo si preannuncia come una giornata calda e variabile, con un mix di sole, nuvole e possibili piogge nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al bel tempo e alle temperature più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.7° perc. +23° prob. 70 % 1.3 OSO max 3.2 Libeccio 77 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° prob. 33 % 3.1 NNO max 5.3 Maestrale 81 % 1011 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 21 % 3.5 O max 3.2 Ponente 71 % 1012 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +31.2° Assenti 6.4 N max 4.6 Tramontana 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +34.5° perc. +35° Assenti 11 NNE max 12.5 Grecale 35 % 1011 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +34.9° prob. 4 % 16.3 ENE max 14.4 Grecale 37 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.5° perc. +29.6° prob. 9 % 14.2 ESE max 20.9 Scirocco 55 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +24.7° perc. +25° 0.22 mm 1.8 SE max 4.3 Scirocco 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:25

