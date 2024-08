Previsioni Meteo Modica: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica indicano una settimana caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature piuttosto elevate. Si prevede una leggera presenza di nuvole durante le ore pomeridiane, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno stabili intorno ai valori estivi, con punte massime che potranno superare i +30°C. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle temperature elevate nelle ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e godetevi una settimana all’insegna del sole e del caldo estivo.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Modica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest a 7,7km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +27,5°C con una leggera brezza da Sud Est a 2,6km/h. Alle 09:00 le temperature saliranno fino a +31,6°C con una brezza leggera da Sud a 6,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Alle 13:00 avremo +32°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 15,8km/h. Alle 16:00 le temperature saranno di +30,4°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 12,8km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Alle 18:00 le temperature saranno di +28°C con una brezza da Ovest a 9,2km/h. Alle 21:00 si attesteranno sui +26,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 7,9km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,9°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +28,1°C con una brezza da Ovest a 5,5km/h. Alle 09:00 le temperature saliranno fino a +32,4°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 6,6km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Alle 13:00 avremo +32,7°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 22,2km/h. Alle 16:00 le temperature saranno di +29,8°C con una brezza vivace da Ovest a 21km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Alle 18:00 le temperature saranno di +27°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 10,5km/h. Alle 21:00 si attesteranno sui +26,1°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 9,5km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +28°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 6km/h. Alle 09:00 le temperature saliranno fino a +32,9°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Alle 13:00 avremo +33,4°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 18,8km/h. Alle 16:00 le temperature saranno di +31,2°C con una brezza da Ovest a 17,3km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Alle 18:00 le temperature saranno di +28°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 11,2km/h. Alle 21:00 si attesteranno sui +26,5°C con una brezza da Nord Ovest a 10,5km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +29,3°C con una brezza leggera da Nord Est a 5,4km/h. Alle 09:00 le temperature saliranno fino a +34°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 7,6km/h.

In base alle previsioni meteo per Modica, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature piuttosto elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

