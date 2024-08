Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Domenica 25 Agosto a Modica si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e una velocità del vento che si aggirerà intorno ai 6-8 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C intorno alle ore 11:00. Il vento si sposterà verso Sud – Sud Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 13-18 km/h.

Nel pomeriggio, intorno alle 13:00, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 47% e una temperatura che si attesterà intorno ai +29°C. Le precipitazioni saranno di circa 0.18mm e la probabilità di pioggia sarà del 50%. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 16 km/h.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +26-28°C e il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a una velocità di 9-13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Modica indicano una giornata con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con possibili piogge leggere nel primo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° Assenti 7.3 NO max 7.7 Maestrale 62 % 1014 hPa 4 cielo coperto +23.8° perc. +24° Assenti 6.8 NO max 7.5 Maestrale 65 % 1014 hPa 7 poche nuvole +28.4° perc. +29° Assenti 4 O max 4.4 Ponente 51 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31.9° Assenti 13 SSO max 10.3 Libeccio 41 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +29.8° perc. +30.7° 0.18 mm 16 OSO max 12.9 Libeccio 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28.3° perc. +29° prob. 4 % 13.1 O max 15.4 Ponente 52 % 1012 hPa 19 poche nuvole +25.7° perc. +25.9° Assenti 6.9 ONO max 9 Maestrale 61 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 1.9 NNE max 2.7 Grecale 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:35

