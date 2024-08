Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Monreale indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 17km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica migliorerà con poche nuvole e una probabilità di precipitazioni intorno al 20%. Le temperature massime raggiungeranno i +26°C, mentre la percezione di calore sarà stabile. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 23km/h.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 10km/h.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Monreale si prevede un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle precipitazioni della mattina. Le temperature rimarranno piuttosto stabili durante la giornata, con un leggero calo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.44 mm 14.8 SO max 22.8 Libeccio 78 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.1 mm 11.4 SO max 15.3 Libeccio 82 % 1009 hPa 7 poche nuvole +23.3° perc. +23.6° prob. 49 % 14.5 OSO max 18.6 Libeccio 71 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.28 mm 19.8 ONO max 25.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.1 mm 23.9 NO max 27.4 Maestrale 59 % 1011 hPa 16 poche nuvole +25.5° perc. +25.7° Assenti 12.6 NNO max 16.1 Maestrale 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 7.7 NNO max 10.1 Maestrale 67 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 5.4 NNO max 6.9 Maestrale 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.