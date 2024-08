Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Montalto Uffugo: Bel tempo e temperature elevate. Nelle prossime giornate, a Montalto Uffugo, ci attendiamo cieli sereni e temperature in aumento. I venti saranno deboli con brezze leggere, e non sono previste precipitazioni. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi. Si consiglia di fare attenzione alle alte temperature, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 12 Agosto

Nel corso della notte a Montalto Uffugo, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 3,8km/h. La percezione della temperatura sarà di +22,5°C e l’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,2°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 1,3km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +32,7°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità crescente fino a 12km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31,7°C con una leggera brezza da Ovest a 8km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative durante il pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +24,8°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,7km/h. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata con temperature intorno ai +23°C.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte a Montalto Uffugo, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità di 5,1km/h. La percezione della temperatura sarà di +22,4°C e l’umidità si attesterà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,5°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 4,8km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +32,7°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità crescente fino a 11,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 10,2km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1010hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative durante il pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +24,4°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,4km/h. L’umidità aumenterà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata con temperature intorno ai +23°C.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte a Montalto Uffugo, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud con velocità di 3,3km/h. La percezione della temperatura sarà di +22,3°C e l’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,6°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +33,1°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità crescente fino a 13,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33°C. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative durante il pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +25,2°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,4km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata con temperature intorno ai +24°C.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte a Montalto Uffugo, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,1°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 2,9km/h. La percezione della temperatura sarà di +23,2°C e l’umidità si attesterà al 64% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,3°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 2,1km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +30,9°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità crescente fino a 3,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative durante il pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +24,4°C con una leggera brezza da Sud a 2,8km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata con temperature intorno ai +23°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo, si prevedono condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. I venti saranno generalmente deboli con brezze leggere. Non sono previste precipitazioni e l’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

