Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani martedì 20 agosto

Martedì 20 Agosto a Nocera Inferiore si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 15-19%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Nel corso della mattinata, le nuvole tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a +29°C verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 37% intorno alle ore 12:00. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con venti provenienti da Sud Ovest che potranno raggiungere i 12,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-46%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno all’88-95%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +27-28°C, con venti che ruoteranno da Ovest a Nord Ovest a una velocità di circa 5-6,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 54-58%, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore per Martedì 20 Agosto indicano una giornata con alternanza di schiarite e nuvolosità, temperature in aumento durante la mattinata e massime intorno ai +30°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori accettabili, con venti di intensità moderata provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.16 mm 4.5 E max 5 Levante 73 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +23° prob. 41 % 4.4 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1009 hPa 6 poche nuvole +24.2° perc. +24.3° prob. 35 % 4.4 NNE max 5.7 Grecale 64 % 1009 hPa 9 poche nuvole +29° perc. +29° Assenti 5.8 OSO max 5.5 Libeccio 44 % 1010 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +30° Assenti 12.3 SO max 10.6 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 cielo coperto +28.7° perc. +29.2° prob. 4 % 6.3 OSO max 9.2 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +27.7° prob. 2 % 5 ONO max 9.3 Maestrale 54 % 1010 hPa 21 poche nuvole +25.6° perc. +25.9° Assenti 4.8 NO max 7.4 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:48

