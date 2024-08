Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Oristano mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 68%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C nelle prime ore del giorno, per poi salire fino a +29,8°C verso le 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che toccheranno i +29,3°C.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura che oscillerà tra il 44% e l’80%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,9°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio, con valori intorno ai +27,5°C verso le 16:00. La percezione della temperatura sarà comunque piuttosto costante, mantenendosi intorno ai +29,5°C.

Nella serata le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che varierà tra il 32% e il 50%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +21,1°C intorno alle 23:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi sui +21,3°C.

Le previsioni indicano venti di intensità variabile, con velocità che si manterranno generalmente entro i 20km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con probabilità di pioggia molto basse, non superiori al 7%.

In generale, le condizioni meteo a Oristano per Martedì 27 Agosto si prevedono stabili, con temperature gradevoli e copertura nuvolosa variabile. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 7.4 NNO max 9.5 Maestrale 80 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° prob. 2 % 5.7 N max 7.4 Tramontana 80 % 1013 hPa 7 nubi sparse +25° perc. +25.1° prob. 5 % 6.1 NNO max 8.5 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29.2° perc. +28.8° prob. 1 % 13.9 ONO max 14.2 Maestrale 40 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.3° perc. +29.2° prob. 3 % 19.9 ONO max 21.7 Maestrale 42 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.5° perc. +27.7° prob. 6 % 13 NO max 15.9 Maestrale 47 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° Assenti 7.5 NNO max 11.3 Maestrale 75 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 1 % 3.3 NE max 4.1 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 20:00

