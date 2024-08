Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Oristano si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse alternate a poche nuvole durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione rispetto alle ore notturne, ma si manterrà comunque presente per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si manterranno intorno ai 23°C durante la notte.

Durante la notte, le nubi sparse con una copertura del 46% lasceranno gradualmente spazio a poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 72%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 31,6°C intorno alle ore 09:00, con umidità al 36% e una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto con nubi sparse e una copertura del 63%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33,2°C intorno alle ore 10:00, con una leggera brezza proveniente dal Sud.

In serata, la situazione meteorologica vedrà una copertura nuvolosa in diminuzione, con poche nuvole e una copertura del 23% intorno alle ore 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Oristano indicano una giornata con temperature elevate e copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di adattarsi di conseguenza. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.9° perc. +24.1° Assenti 8.5 E max 9.9 Levante 67 % 1015 hPa 4 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 5.3 ESE max 6 Scirocco 65 % 1015 hPa 7 nubi sparse +27.4° perc. +27.8° Assenti 6.7 E max 8.2 Levante 49 % 1016 hPa 10 nubi sparse +33.2° perc. +32.4° Assenti 1.5 S max 6.8 Ostro 31 % 1015 hPa 13 cielo coperto +33.9° perc. +33.5° Assenti 10.6 NO max 12 Maestrale 32 % 1014 hPa 16 nubi sparse +30.2° perc. +30.5° Assenti 12.4 O max 15.9 Ponente 44 % 1014 hPa 19 poche nuvole +25.2° perc. +25.6° Assenti 2.1 SO max 2.6 Libeccio 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 7.7 E max 8 Levante 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:54

