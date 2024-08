Previsioni Meteo Padova: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Nel weekend a Padova, si prevedono giornate calde e soleggiate, con un lieve aumento delle temperature. Sabato sarà caratterizzato da una leggera presenza di nuvole, mentre Domenica il cielo sarà più coperto. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto e per esplorare la città. Temperature in crescita e una brezza leggera accompagneranno il fine settimana.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Padova, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 29,7°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 3,6km/h, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse (7%). Le temperature massime saranno di 32,7°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 6,1km/h. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Sera

In serata, il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una brezza di vento proveniente da Nord Est a una velocità di 3,4km/h. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C, con una leggera brezza di vento da Nord – Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 31,5°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 7,4km/h, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime saranno di 34,2°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 6,1km/h. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Sera

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 37% del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 25,1°C, con una brezza leggera da Nord Est a 5,2km/h. L’umidità salirà al 66% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,8°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,8km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con poche nuvole coprendo il 15% del cielo. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 32,3°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,1km/h, con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature massime saranno di 34,6°C, con una leggera brezza di vento da Est – Nord Est a 4,3km/h. L’umidità si attesterà al 40% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora coperto con nubi sparse coprendo il 29% del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 25,5°C, con una brezza leggera da Nord a 4km/h. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Padova si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e una leggera presenza di nuvole nella giornata di Sabato. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

