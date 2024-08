Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Palma di Montechiaro promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in lieve aumento. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,4°C alle 10:00, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 32,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 11,5km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 30,2-30,8°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 14,8km/h e i 18,1km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 27,2-27,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest con una velocità che si ridurrà fino a 3,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Palma di Montechiaro indicano una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature si manterranno piacevoli e il cielo sereno renderà l’atmosfera ancora più gradevole. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di godersi una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +27° perc. +27.8° Assenti 8.7 NO max 11.5 Maestrale 55 % 1008 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 10.1 NO max 11.7 Maestrale 64 % 1008 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +29.4° Assenti 5.4 O max 9.1 Ponente 53 % 1009 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +32.1° Assenti 11.5 SO max 12.3 Libeccio 52 % 1009 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +32.4° Assenti 18.1 OSO max 14.9 Libeccio 55 % 1008 hPa 16 cielo sereno +29.8° perc. +31.8° Assenti 12.9 OSO max 13.1 Libeccio 56 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29.3° Assenti 4.2 SO max 6.6 Libeccio 68 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +29.1° Assenti 3.8 ENE max 7.1 Grecale 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.