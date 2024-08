Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Paternò per Domenica 4 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 12-16km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39-40% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a aumentare leggermente, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +34°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est, con una velocità di circa 13-15km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 33-34% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

In serata, le nubi sparse tenderanno nuovamente a diradarsi, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27-29°C. Il vento sarà prevalentemente da Est, con una velocità che si ridurrà intorno ai 4-8km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 52-57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010-1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Paternò per Domenica 4 Agosto indicano una giornata con temperature elevate e condizioni generalmente stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di mantenere un’adeguata idratazione a causa delle temperature elevate. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +28.8° perc. +28.4° Assenti 1.6 SO max 7 Libeccio 40 % 1009 hPa 4 nubi sparse +26.7° perc. +26.8° Assenti 5.3 NO max 5.9 Maestrale 44 % 1009 hPa 7 cielo sereno +30.8° perc. +30.6° Assenti 12.4 ESE max 14.6 Scirocco 39 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +33.6° Assenti 13.7 SE max 13.4 Scirocco 33 % 1010 hPa 13 nubi sparse +33.8° perc. +33.5° Assenti 15.6 E max 13.1 Levante 33 % 1009 hPa 16 poche nuvole +32.8° perc. +32.4° prob. 4 % 13.6 SE max 16 Scirocco 34 % 1008 hPa 19 nubi sparse +29° perc. +29.3° Assenti 4.4 E max 8.2 Levante 47 % 1010 hPa 22 nubi sparse +27° perc. +27.9° Assenti 1.3 ONO max 2.7 Maestrale 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:02

