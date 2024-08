Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Piazza Armerina si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con probabilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +35°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +24°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i +26°C alle 6:00 e i +30°C alle 7:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze provenienti principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con un’elevata copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +35°C, ma la sensazione termica potrebbe essere leggermente inferiore a causa della presenza delle nuvole. Durante le ore pomeridiane, la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 26,6km/h.

Verso la sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia leggera intorno al 54% alle 15:00 e al 64% alle 16:00. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +29°C alle 17:00 e ai +28°C alle 18:00. La velocità del vento diminuirà, ma le brezze tese potranno comunque farsi sentire.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Piazza Armerina, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per godere al meglio della vostra giornata a Piazza Armerina.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 4.5 O max 4.7 Ponente 45 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 7.3 O max 7.6 Ponente 50 % 1009 hPa 7 cielo sereno +30.1° perc. +28.5° Assenti 4.5 O max 6.2 Ponente 25 % 1008 hPa 10 nubi sparse +34.6° perc. +32.6° Assenti 23.8 OSO max 22.6 Libeccio 19 % 1008 hPa 13 nubi sparse +35.2° perc. +33.6° Assenti 12.7 NO max 21.3 Maestrale 22 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +33.2° perc. +31.2° 0.21 mm 10 NNO max 23 Maestrale 21 % 1007 hPa 19 nubi sparse +28.2° perc. +27.3° Assenti 4.2 NO max 8.7 Maestrale 30 % 1008 hPa 22 nubi sparse +24.7° perc. +24.5° Assenti 3.8 OSO max 5.5 Libeccio 49 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:05

