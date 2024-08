Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Piazza Armerina prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che si presenterà inizialmente sereno al mattino, per poi coprirsi leggermente nel pomeriggio con la comparsa di nubi sparse.

Nel dettaglio, la mattina si prevede un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa sarà pari al 1% e il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 6,6km/h.

Nel pomeriggio, invece, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i +30,6°C con una umidità del 33% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, le nubi sparse tenderanno ad aumentare con una copertura nuvolosa che arriverà al 60%. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +24°C con una leggera brezza proveniente da Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un leggero aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative in vista. Le temperature si manterranno stabili e gradevoli, ideali per godersi le ultime giornate di agosto in tranquillità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° Assenti 6.5 NNE max 7.9 Grecale 75 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° prob. 1 % 5.8 N max 6.3 Tramontana 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 5.8 NE max 6.6 Grecale 53 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +28.6° prob. 1 % 6.4 S max 5.8 Ostro 36 % 1012 hPa 13 nubi sparse +30.2° perc. +29.4° prob. 5 % 16.3 SSO max 13.2 Libeccio 36 % 1010 hPa 16 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 13 % 15.9 SSO max 14.4 Libeccio 51 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° Assenti 5 S max 5.6 Ostro 63 % 1013 hPa 22 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° Assenti 0.3 SO max 1.8 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:42

