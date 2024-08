Previsioni Meteo Piemonte: possibili brevi rovesci pomeridiani sui rilievi alpini

MeteoWeb

“Fino a venerdì il Piemonte si troverà sotto l’influsso di un’area di alta pressione di origine atlantica che garantirà tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di possibili di isolati piovaschi o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi alpini. Da sabato l’avvicinamento di una saccatura polare, in discesa dall’Islanda verso il Golfo di Biscaglia, convoglierà flussi umidi meridionali sulle nostra regione causando un parziale aumento dell’instabilità, che al momento sembra limitata alla fascia montana e pedemontana alpina“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi compatte sulle zone a nord del Po, in parziale attenuazione nelle ore successive, altrove soleggiato; nelle ore centrali cumuli sparsi a ridosso delle Alpi. Piovaschi e deboli rovesci a ridosso dei settori alpini, in possibile estensione alle zone comprese tra Verbano e Novarese fino alla tarda mattinata. Zero termico in lieve calo sui 4500 m. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli a tutte le quote; sulle Alpi tra ovest e sud-ovest, variabili sull’Appennino con temporanei rinforzi nel pomeriggio fino alle zone collinari. In pianura da nordest con rinforzi moderati al mattino.

