Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali pomeridiani in montagna

MeteoWeb

“Una depressione associata ad aria relativamente più fresca si porta tra il Mediterraneo occidentale e il Mar Tirreno nella giornata di oggi. Nella giornata di domani questa struttura si sposterà verso la Sicilia, mentre a ovest inizierà a rimontare un promontorio anticiclonico che si estenderà sulle Isole Baleari e verso l’Europa centrale. In una situazione che continua a vedere la prevalenza di correnti deboli in quota, nelle giornate di oggi e domani sarà ancora possibile dell’instabilità. Oggi pomeriggio saranno probabili nuovi temporali sparsi sulle zone montane, con bassa probabilità invece sugli altri settori“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani saranno nuovamente possibili rovesci e temporali pomeridiani in montagna, a carattere sparso, mentre sugli altri settori prevarrà tempo stabile. Giovedì e venerdì tempo in genere stabile, con temperature in deciso aumento“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio più soleggiato in pianura e con nuvolosità cumuliforme irregolare sulle zone montane. Rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio sui settori montani; sulle altre zone scarsa probabilità di precipitazioni, anche se al mattino non è escluso qualche rovescio sulle zone pedemontane settentrionali. Zero termico in lieve rialzo fino a circa 4200 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti in genere deboli variabili, da nord fino al mattino sull’Appennino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Piemonte e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.