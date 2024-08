Previsioni Meteo Piemonte: tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni

MeteoWeb

“L’attuale graduale rimonta di un canale di alta pressione, dalla Spagna all’Europa centrale, allontana verso l’Italia meridionale la depressione responsabile dell’instabilità del weekend sul Piemonte e riporta tempo stabile e soleggiato per oggi e i prossimi giorni, con temperature in rialzo, in particolare nella giornata di mercoledì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Solo giovedì un flusso più umido orientale nei bassi strati atmosferici potrà portare un parziale aumento della nuvolosità sulla regione, con una temporanea lieve flessione delle temperature diurne“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, per isolati addensamenti residui al primo mattino e formazioni cumuliformi a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni sostanzialmente assenti, salvo qualche possibile isolato piovasco sulle Alpi settentrionali al pomeriggio. Zero termico in ulteriore aumento fino ai 4500-4600 m al centro sud, quasi stazionario sui 4400 m a nord; generale lieve calo di 100-200 m in tarda serata. Temperature stazionarie. Venti deboli in rapida rotazione da nordovest sulle Alpi, localmente moderati dal pomeriggio; deboli o moderati da nordest al primo mattino sull’Appennino, con successiva attenuazione e rotazione da ovest-sudovest nel pomeriggio; deboli prevalentemente orientali in pianura, localmente a regime di brezza diurna in prossimità dei rilievi.

