Previsioni Meteo Piemonte: zero termico sui 5mila metri oggi e domani

“Il Piemonte sarà interessato da un’area di alta pressione di matrice africana per oggi e i prossimi tre giorni; l’anomalia termica sarà rilevante soprattutto in montagna, con zero termico sui 5000 m previsto per oggi e domani. Ci saranno condizioni di disagio fisico in pianura ma l’umidità presente impedirà alle temperature massime di raggiungere valori da primato. Domenica e lunedì la rotazione da sudovest delle correnti in quota e un lieve calo dello zero termico favorirà il ritorno dei temporali sui rilievi alpini“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso; tra la tarda mattinata e il pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme in montagna. Tra mezzogiorno e il tramonto locali rovesci convettivi sui rilievi. Zero termico stazionario sui 5000-5100 metri. Temperature in aumento. Venti deboli localmente moderati in rotazione da ovest ai quadranti meridionali sulle Alpi, debole tramontana sull’Appennino e calma di vento in pianura.

