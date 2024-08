Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontecagnano Faiano per Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 32°C con un’umidità del 44% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse, con una lieve probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 32,6°C, con un aumento dell’umidità al 47% e una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse e temperature che si abbasseranno intorno ai 26,4°C. L’umidità aumenterà al 75% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo con temperature elevate durante il giorno e un aumento dell’umidità verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alla copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio, quando potrebbero verificarsi deboli piogge. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Pontecagnano Faiano.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° prob. 2 % 3.6 E max 4.4 Levante 64 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 4.5 ENE max 4.8 Grecale 66 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.4° Assenti 2.2 ENE max 3.6 Grecale 55 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +33.2° Assenti 8.8 SO max 7.1 Libeccio 44 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +34.7° Assenti 14.4 SO max 13.5 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 poche nuvole +31.4° perc. +33.9° prob. 2 % 10.2 SO max 11.3 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +27.6° perc. +30.2° 0.14 mm 2.1 SSO max 5.7 Libeccio 73 % 1011 hPa 21 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.1 NNE max 3.4 Grecale 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.