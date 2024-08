Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Quarrata per Giovedì 29 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa che varia dal 13% al 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +35,1°C a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che si aggirano attorno ai +34,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra l’1% e il 6%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35,4°C alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio, con valori intorno ai +30,3°C alle 17:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, con punte di +34,7°C.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una previsione del 77% di nuvole sparse alle 19:00. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +27,5°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi sui +28°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente tranquille, con velocità che non supereranno i 10,1km/h durante il pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 40% al mattino, per poi aumentare fino al 58% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1017hPa per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate durante il giorno, con un lieve aumento della nuvolosità in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 70 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 4.7 NNE max 5.7 Grecale 67 % 1017 hPa 7 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 3 NE max 5.7 Grecale 54 % 1017 hPa 10 poche nuvole +32.8° perc. +32.5° Assenti 2.7 SE max 4.8 Scirocco 35 % 1017 hPa 13 cielo sereno +35.4° perc. +34.7° prob. 4 % 5.2 SSO max 7.3 Libeccio 27 % 1015 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +33.2° prob. 8 % 7.7 O max 10.1 Ponente 32 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27.5° perc. +28° Assenti 4.3 NO max 9.8 Maestrale 52 % 1016 hPa 22 poche nuvole +25.5° perc. +25.6° Assenti 3.2 NNO max 4.9 Maestrale 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:52

