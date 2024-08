Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Quarrata si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di circa 2-3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77-78% e la pressione atmosferica sarà di 1014-1015hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 64% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 31°C intorno alle 09:00, con una percezione di calore che potrebbe superare i 31°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 4-6,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una probabilità di precipitazioni intorno all’8-35%. Le temperature massime saranno di circa 35°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12,6-17km/h. Verso le 15:00 è prevista una pioggia leggera con una intensità di 0.1mm e una probabilità del 21%.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 41-52%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23-25°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 4,8-6,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 18-47%.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata per Sabato 17 Agosto indicano una giornata con un mix di sole, nuvole e possibili piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 23°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 1.4 NO max 2.8 Maestrale 77 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 1.4 N max 2.1 Tramontana 77 % 1014 hPa 7 nubi sparse +27.1° perc. +28.2° Assenti 2.1 S max 2.6 Ostro 60 % 1014 hPa 10 poche nuvole +33.2° perc. +32.9° Assenti 4.5 OSO max 8.6 Libeccio 34 % 1013 hPa 13 poche nuvole +35.4° perc. +35.1° prob. 8 % 17.6 O max 15 Ponente 29 % 1010 hPa 16 nubi sparse +30.3° perc. +30.4° prob. 35 % 15.5 SSE max 21.9 Scirocco 43 % 1010 hPa 19 nubi sparse +24.8° perc. +25° prob. 24 % 2.8 ESE max 5.2 Scirocco 63 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° prob. 19 % 3.6 S max 4.8 Ostro 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.