Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

Venerdì 9 Agosto a Rieti si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C nelle ore centrali del pomeriggio. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mitigare leggermente il caldo, ma l’umidità sarà piuttosto contenuta, attestandosi intorno al 25-30%.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +25°C. Man mano che la mattinata avanza, il termometro salirà rapidamente, superando i +30°C già verso le 09:00. Durante le ore centrali del giorno, il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole a offuscarlo, portando le temperature ai valori più elevati intorno ai +35°C.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di poche nuvole, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +34-35°C. Il vento leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest potrà offrire un po’ di sollievo, ma sarà comunque una giornata calda e soleggiata.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +23-24°C. Il vento sarà ancora presente, ma non sarà sufficiente a far abbassare in modo significativo le temperature.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a Rieti si prevede una giornata caratterizzata da sole, caldo e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le condizioni meteo previste. Per i prossimi giorni, è probabile che le condizioni di bel tempo e caldo persistano, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.8° perc. +21.9° prob. 2 % 5.5 E max 4.8 Levante 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.9 ENE max 5 Grecale 75 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 2.6 E max 3.2 Levante 59 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +31.8° Assenti 7.3 OSO max 6.7 Libeccio 36 % 1016 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +34.1° Assenti 10.5 OSO max 8.2 Libeccio 27 % 1015 hPa 15 poche nuvole +34.6° perc. +33.6° prob. 14 % 9.8 OSO max 10.5 Libeccio 27 % 1014 hPa 18 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 11 % 2.8 SSE max 5 Scirocco 55 % 1016 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 6.2 E max 5.3 Levante 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:14

