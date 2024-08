Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosolini indicano una settimana caratterizzata da temperature in aumento nei primi giorni, per poi stabilizzarsi verso la metà della settimana. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con brezze leggere provenienti da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni all’orizzonte, mantenendo il clima caldo e soleggiato.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 5,3km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +27,4°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 8,3km/h. Alle 09:00 la temperatura sarà di +30,7°C con una brezza da Est – Sud Est a 15,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 avremo +31°C con una brezza da Sud – Sud Est a 13km/h. Alle 16:00 la temperatura sarà di +29,4°C con una brezza leggera da Sud a 12km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e temperature più fresche. Alle 18:00 avremo +27,2°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 8,1km/h. Alle 21:00 la temperatura sarà di +26,2°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 4,3km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 5,5km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 06:00 avremo +27,2°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 1,5km/h. Alle 09:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza leggera da Sud a 13,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 13:00 avremo +30,8°C con una brezza da Sud a 13,4km/h. Alle 16:00 la temperatura sarà di +29,3°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 14,3km/h.

Sera: La serata si concluderà con poche nuvole e temperature stabili. Alle 18:00 avremo +27,1°C con una brezza da Sud Ovest a 9,7km/h. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,4°C con una brezza leggera da Ovest a 7,8km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +25,5°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 3,6km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 06:00 avremo +27,3°C con una brezza da Sud Est a 2,7km/h. Alle 09:00 la temperatura sarà di +30,4°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 10,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 13:00 avremo +31,1°C con una brezza da Sud a 13,4km/h. Alle 16:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 12,6km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e temperature stabili. Alle 18:00 avremo +28°C con una brezza da Sud Ovest a 9,7km/h. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,4°C con una brezza leggera da Ovest a 7,8km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +28,5°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 6,1km/h. Alle 09:00 la temperatura sarà di +31,7°C con una brezza leggera da Sud Est a 11,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 avremo +31,1°C con una brezza da Sud a 13,4km/h. Alle 16:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 12,6km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 18:00 avremo +28°C con una brezza da Sud Ovest a 9,7km/h. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,4°C con una brezza leggera da Ovest a 7,8km/h.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Rosolini si prospetta calda e soleggiata, con temperature in aumento nei primi giorni e poi stabili verso la metà della settimana. Sono previste condizioni di cielo sereno o poche nuvole, con brezze leggere e nessuna precipitazione in vista.

