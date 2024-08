Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto a Salerno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +32,5°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +31,5°C. Nel corso del pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,5°C. Anche nella sera le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature intorno ai +27,9°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salerno indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno elevate e copertura nuvolosa limitata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, per Martedì 6 Agosto a Salerno si prevede una giornata di sole e caldo, ideale per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge. Restate aggiornati sulle previsioni meteo e godetevi al meglio la vostra giornata!

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +28° Assenti 3.6 SE max 4 Scirocco 63 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 4 E max 4.2 Levante 66 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° Assenti 2 ENE max 3.7 Grecale 58 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +32.9° Assenti 8.5 SO max 7.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +34.9° Assenti 14.6 SSO max 13.2 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +35° Assenti 9.9 SO max 12 Libeccio 51 % 1010 hPa 18 poche nuvole +29.1° perc. +32.1° prob. 16 % 4 SSO max 7.3 Libeccio 65 % 1011 hPa 21 poche nuvole +27.9° perc. +30.2° Assenti 1.5 NNE max 3.8 Grecale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:07

