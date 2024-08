Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Salsomaggiore Terme indicano condizioni stabili durante la notte, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un vento leggero proveniente da Sud Ovest.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 31°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente da Nord Est, ma si manterrà comunque a livelli moderati.

Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 45%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, mentre l’umidità aumenterà al 49%. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà intorno al 45%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 23°C, mentre l’umidità raggiungerà il 81%. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 7,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge leggere e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 3.2 SO max 6 Libeccio 73 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 3.6 SSO max 5.4 Libeccio 75 % 1011 hPa 6 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 1 SSO max 3.1 Libeccio 70 % 1012 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +28.5° Assenti 7.1 NE max 5.3 Grecale 54 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +31.5° prob. 13 % 7.2 NNE max 6.1 Grecale 45 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +30.9° perc. +32.2° 0.43 mm 2.8 NNE max 5.7 Grecale 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28.7° prob. 46 % 3.3 NE max 4.2 Grecale 67 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.4° prob. 45 % 6.7 SO max 6.7 Libeccio 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:35

