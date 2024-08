Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a San Giovanni in Persiceto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio è attesa un’aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare a un leggero calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata.

Nella notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 13,7km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 30°C verso le ore 10:00. Il vento sarà prevalentemente da Nord Ovest con una velocità intorno ai 10km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 34°C. Il vento sarà variabile, con intensità compresa tra i 3,6km/h e i 6km/h.

In serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Est con una velocità di circa 11,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 8.8 OSO max 13.7 Libeccio 55 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 9.2 OSO max 15 Libeccio 56 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 9 O max 16.4 Ponente 52 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +28.7° Assenti 9.8 NO max 11.3 Maestrale 39 % 1015 hPa 12 poche nuvole +33.2° perc. +32.1° Assenti 6 NO max 6.8 Maestrale 29 % 1013 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +32.7° Assenti 5.1 NE max 4.2 Grecale 26 % 1012 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +28.4° Assenti 4.9 SE max 5.4 Scirocco 37 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.3° perc. +25.5° Assenti 7.7 SSE max 10.5 Scirocco 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:59

