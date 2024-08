Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Sant’Agata Feltria prevedono condizioni instabili con piogge leggere per gran parte della giornata.

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina inizierà con piogge leggere che continueranno per gran parte della mattinata. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a +20,9°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile.

Nel primo pomeriggio, le piogge leggere proseguiranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 16,8km/h.

Anche nella sera le condizioni meteo non cambieranno significativamente, con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +16,5°C, con una probabilità di pioggia intorno al 31%.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Sant’Agata Feltria sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno fresche, con venti leggeri che potranno variare di intensità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.24 mm 5.3 SO max 5 Libeccio 88 % 1008 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 46 % 3.6 NNO max 4.4 Maestrale 90 % 1008 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 66 % 4.3 NNO max 8.7 Maestrale 93 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.22 mm 9.3 N max 13.1 Tramontana 83 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.67 mm 11.1 N max 15.8 Tramontana 77 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.57 mm 10.1 N max 14.9 Tramontana 83 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.2 mm 5.1 N max 9.3 Tramontana 95 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.8° prob. 31 % 4.2 NO max 5.8 Maestrale 97 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:04

