Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Scafati mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C durante le ore centrali del giorno, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il caldo più sopportabile.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 31°C verso le ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà leggero, con raffiche di vento che non supereranno i 10km/h.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con il cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai 30°C. Il vento proveniente da Sud sarà leggero, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole per passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Scafati indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. Scafati potrà godere di una bella giornata di sole, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 12 % 2.5 SE max 3.3 Scirocco 74 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° prob. 12 % 1.6 N max 2.5 Tramontana 74 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.4° prob. 4 % 2.3 N max 3.7 Tramontana 67 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +32.5° Assenti 6.8 SO max 6 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +33.6° Assenti 12.5 SO max 10.7 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +32.7° Assenti 10.8 OSO max 9.8 Libeccio 55 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +31.5° Assenti 6.4 ONO max 7.4 Maestrale 61 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +30.7° Assenti 1.8 S max 4 Ostro 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:45

