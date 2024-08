Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Le giornate inizieranno con cieli limpidi, con temperature che raggiungeranno valori massimi nel pomeriggio. Il vento sarà generalmente leggero, con variazioni di direzione durante la giornata. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, ma si consiglia di prestare attenzione all’idratazione, date le temperature in aumento. Restate informati per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 14km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 20,5km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione di +32,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature massime saranno di +32,4°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,3km/h proveniente da Sud. L’umidità salirà al 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Sera: Al calare del sole, il cielo si coprirà con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,5°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 12km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 92%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 12,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 17,6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature massime saranno di +33,1°C, con una percezione di +31,9°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 4,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 28% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: Al calare del sole, il cielo si libererà dalle nuvole con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +31,8°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 16,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera: Al calare del sole, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime saranno di +31,9°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera: Al calare del sole, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per Selargius, si prevede una settimana con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Siate preparati per affrontare le giornate calde e assicuratevi di idratarvi adeguatamente. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

