Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

Nel fine settimana a Sestu si prevedono condizioni meteo variabili, con alternanza tra cielo nuvoloso e schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, mentre le minime intorno ai 23°C. I venti saranno per lo più leggeri, con occasionali raffiche, e non sono previste precipitazioni significative. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Sestu, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +24,9°C e una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà a 3,2km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 5,4km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto all’87% con una temperatura che raggiungerà i +30,3°C, percepite come +30,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99% con una temperatura massima di +32°C e percepite come +33,9°C. Il vento si intensificherà a 25,2km/h proveniente da Sud – Sud Est con raffiche fino a 23,4km/h. L’umidità salirà al 48%.

Sera

In serata sono attese nubi sparse al 69% con una temperatura di +25,4°C e percepite come +25,9°C. Il vento soffierà a 3,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Sestu, il cielo sarà nubi sparse all’81% con una temperatura di +24,3°C e una percezione di +24,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 94% con una temperatura che raggiungerà i +26,8°C, percepite come +27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà più nuvoloso al 92% con una temperatura massima di +30,9°C e percepite come +30,9°C. Il vento si attenuerà a 4,3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 41%.

Sera

In serata sono attese poche nuvole al 29% con una temperatura di +24°C e percepite come +24,6°C. Il vento soffierà a 8,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Sestu, il cielo sarà nubi sparse al 49% con una temperatura di +23,3°C e una percezione di +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con una temperatura che raggiungerà i +23,1°C, percepite come +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 98% con una temperatura massima di +23,2°C e percepite come +23,7°C. Il vento si intensificherà a 5,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà all’82%.

Sera

In serata sono attese poche nuvole al 14% con una temperatura di +25,7°C e percepite come +26,1°C. Il vento soffierà a 14,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Sestu si prospetta variabile, con cieli che alterneranno copertura nuvolosa e schiarite. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 23°C. I venti saranno generalmente leggeri, con raffiche occasionali, e non sono previste precipitazioni significative. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

