Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Termini Imerese indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, lasciando spazio a poche nuvole e cielo sereno.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 25-29°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da Nord, con intensità variabile tra i 4,2km/h e i 13km/h. Le precipitazioni saranno presenti, con una probabilità che si aggira intorno al 54-70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura che si manterrà intorno ai 28-29°C. La copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a poche nuvole e cielo sereno. Il vento continuerà a provenire da Nord, con intensità che potrà variare tra i 9,2km/h e i 15,1km/h.

In serata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 40% e il 73%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-26°C, con venti che ruoteranno principalmente da Est a Sud Est con intensità comprese tra i 2,5km/h e i 5,5km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Termini Imerese vedrà un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.3° perc. +25° prob. 9 % 3.2 SO max 3.8 Libeccio 83 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +24.4° prob. 24 % 5.4 SSO max 5.1 Libeccio 83 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +27.3° perc. +28.5° 0.15 mm 2.4 ONO max 4.5 Maestrale 60 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +29.1° perc. +30.3° 0.28 mm 13 N max 13.1 Tramontana 54 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +29° perc. +30° 0.44 mm 15.1 NNO max 13.4 Maestrale 53 % 1010 hPa 16 poche nuvole +27.4° perc. +28.2° prob. 22 % 9.2 N max 8.7 Tramontana 55 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25.7° perc. +26° prob. 3 % 2.9 ENE max 4.2 Grecale 64 % 1010 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.5° prob. 10 % 5.5 S max 6.8 Ostro 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:49

