Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Treviso si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +21,6°C e i +29,5°C, con una sensazione termica che si aggirerà tra i +22°C e i +31,4°C. Il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere.

Al mattino, il cielo sarà coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e nella sera sono attese nubi sparse con possibili schiarite. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi nella notte, con piogge moderate.

L’umidità sarà abbastanza elevata durante tutta la giornata, con valori che si manterranno intorno all’80%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011-1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.21 mm 6.3 N max 6.3 Tramontana 83 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.8 mm 8.2 N max 11.2 Tramontana 88 % 1012 hPa 8 cielo coperto +24.7° perc. +25.1° prob. 47 % 3.6 ONO max 4.6 Maestrale 70 % 1013 hPa 11 cielo coperto +28.2° perc. +29.9° prob. 19 % 7 SO max 6.1 Libeccio 61 % 1012 hPa 14 cielo coperto +29.5° perc. +31.4° prob. 13 % 4.7 S max 3.7 Ostro 57 % 1011 hPa 17 nubi sparse +28.7° perc. +32° prob. 36 % 3 SSE max 3.6 Scirocco 69 % 1010 hPa 20 nubi sparse +24.2° perc. +24.6° prob. 43 % 3.4 NNO max 3.6 Maestrale 77 % 1011 hPa 23 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 1.13 mm 9.3 NNO max 9.6 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:27

