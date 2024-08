Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Venafro mostrano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai 23°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord – Nord Est.

Al risveglio, al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 29,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 4,6km/h.

Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i 31,7°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Ovest.

Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature massime saranno di 35,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,1km/h.

Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature scenderanno a 21,4°C a causa delle precipitazioni. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a 11,6km/h da Nord – Nord Est.

In serata, la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa del 56% e temperature intorno ai 21,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 6,7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venafro indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo le piogge di Giovedì. Le temperature si manterranno elevate, con cieli parzialmente nuvolosi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 4.1 NNE max 3.9 Grecale 66 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.1 NNE max 4.9 Grecale 64 % 1013 hPa 7 nubi sparse +29.7° perc. +29.7° Assenti 4.6 SO max 3.1 Libeccio 43 % 1014 hPa 10 nubi sparse +35.1° perc. +34.4° Assenti 10.1 SO max 9.1 Libeccio 28 % 1013 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +36.5° prob. 9 % 16.7 OSO max 18.5 Libeccio 25 % 1011 hPa 16 forte pioggia +20.5° perc. +21.1° 7.19 mm 17 ENE max 25.5 Grecale 93 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 1 mm 8.2 NNE max 7.5 Grecale 87 % 1016 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° prob. 57 % 5.8 N max 5.4 Tramontana 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:09

