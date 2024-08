Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Venafro si prevedono condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole e una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 99%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 34,2°C intorno alle 08:00, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 32,7°C. Il vento sarà debole, proveniente dall’Est – Sud Est, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il sole tornerà a splendere su Venafro. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 39,4°C con un’umidità del 15% e una pressione atmosferica di 1016hPa. Il vento sarà ancora leggero, proveniente dal Sud Est.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Il vento proveniente dal Nord – Nord Est sarà ancora presente, ma non influenzerà significativamente le condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Venafro indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venafro per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.9° perc. +24° Assenti 9.4 NNE max 8.4 Grecale 64 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 9.8 NE max 8.7 Grecale 62 % 1018 hPa 7 cielo coperto +31.6° perc. +30.5° Assenti 4.8 ENE max 7.4 Grecale 31 % 1019 hPa 10 nubi sparse +37.8° perc. +35.9° Assenti 4.6 ESE max 11.5 Scirocco 18 % 1018 hPa 13 cielo sereno +39.4° perc. +37.3° Assenti 5.3 SE max 10.8 Scirocco 15 % 1016 hPa 16 nubi sparse +36.9° perc. +35.4° Assenti 4.4 SSO max 8.2 Libeccio 21 % 1016 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +27.8° Assenti 9.3 NE max 8.3 Grecale 40 % 1019 hPa 22 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.5 NNE max 9.8 Grecale 42 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:06

