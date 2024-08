Previsioni Meteo Veneto: cambio di scenario da domenica

MeteoWeb

“L’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano è in fase calante, ma fino a sabato la caratteristica meteorologica saliente continuerà ad essere il caldo afoso. Domenica invece una depressione attualmente con nucleo in prossimità dell’Islanda porterà un significativo ricambio d’aria, oltre a piogge estese“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piovaschi/rovesci/temporali. Temperature in lieve calo, molto sopra la media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: Simili a mercoledì, molto sopra la media.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 16 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti fino al mattino sereno e di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo sulla pianura e in leggero aumento sui monti rispetto a giovedì.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da sud-ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 17 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con delle piogge. Temperature generalmente senza variazioni di rilievo, sui monti in calo a partire dalle piogge.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 18 prevista nuvolosità in aumento e successivamente piogge, più probabilmente dal pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo prima delle piogge, poi in calo.

