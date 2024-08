Previsioni Meteo Veneto: oggi ancora variabilità e piogge sui rilievi

MeteoWeb

“Nel corso della giornata di martedì un minimo depressionario centrato sul sud Italia, si sposterà progressivamente verso la Grecia, lasciando spazio all’ingresso di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, seppur inizialmente lievemente disturbato dal passaggio di una saccatura a nord delle Alpi nella notte tra martedì e mercoledì. Sul Veneto martedì permarrà una certa variabilità, con ancora qualche precipitazione sulle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Da mercoledì la pressione in ulteriore aumento determinerà tempo in prevalenza stabile, salvo qualche possibile sporadica precipitazione sulle zone montane, durante le ore centrali. Le temperature torneranno a crescere da martedì, mantenendosi almeno fino a venerdì, su valori prossimi alla media del periodo o di poco superiori“.

Oggi nubi in diminuzione in pianura, con comparsa di ampi tratti soleggiati, sulle zone montane nubi irregolari, con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi, in possibile sconfinamento sulle zone pedemontane. Temperature massime in ripresa. Venti in quota deboli/moderati da sud-est, poi molto deboli da nord-est nel tardo pomeriggio/sera; in pianura inizialmente ancora dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, poi deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sono previsti fino al primo mattino tratti di nubi medio-basse, poi tendenza a diminuzione della nuvolosità, con cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sulle zone montane sviluppo di modesta attività cumuliforme, più sviluppata sulle Prealpi.

Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino possibile residua instabilità sulle Dolomiti con rovesci o locali temporali, poi generalmente assenti in mattinata. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio od occasionale temporale nuovamente sulle zone montane, specie sulle Prealpi (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti. In quota deboli settentrionali. In pianura deboli variabili, salvo possibile moderato rinforzo dei venti da nord-est sulla costa a fine giornata.

Mare. Calmo, poco mosso in serata.

Giovedì 22 in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per modesta nuvolosità cumuliforme.

Precipitazioni. Non si esclude qualche sporadica precipitazione nel pomeriggio sulle zone montane.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Venti. In pianura Bora moderata, a tratti tesa sulla costa nella notte fino al primo mattino, in attenuazione nel pomeriggio. In quota deboli/moderati da sud-ovest.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso al mattino sui settori costieri meridionali.

Previsione Altezza Onde

Venerdì 23 in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio tenderà ad aumentare la nuvolosità cumuliforme, con possibilità di qualche locale precipitazione associata. Temperature minime in lieve flessione, massime in aumento. Venti deboli variabili in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 24 sono attese iniziali nubi basse sui settori più occidentali, in rapido diradamento, seguite da cielo in prevalenza sereno in pianura. Sulle zone montane iniziali ampi tratti sereni, seguiti da un nubi irregolari, con probabilità di qualche precipitazione associata, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, in esaurimento entro sera. Temperature in aumento in entrambi i valori, che risulteranno un po’ superiori alla media del periodo. Venti a regime di brezza sulla costa.

