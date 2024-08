Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Verbania si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +19°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 30% e il 50%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo valori intorno ai +29°C verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. Le temperature massime toccheranno i +32°C, garantendo un clima caldo e soleggiato.

In serata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa inferiore al 15%. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Verbania indicano una giornata con un’alternanza di nubi e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i +19°C e i +32°C. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.24 mm 8.8 NNO max 11.3 Maestrale 91 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +19° prob. 35 % 9.5 NNO max 11.3 Maestrale 92 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 33 % 9.7 NNO max 13.9 Maestrale 87 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +28.1° Assenti 5.4 N max 9.7 Tramontana 43 % 1013 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +31.2° Assenti 3.3 SE max 7.5 Scirocco 31 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +30.7° Assenti 8.4 S max 7.8 Ostro 32 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° prob. 9 % 3.9 SSE max 4.6 Scirocco 73 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.32 mm 6.8 NNO max 7.6 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.