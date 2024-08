Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Viareggio mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con piogge leggere potrebbero interessare la zona, con temperature che si aggirano intorno ai 23-24°C e umidità intorno al 65-70%. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse e poche precipitazioni, con temperature che saliranno fino a 29-30°C e umidità intorno al 50-55%. La sera, il cielo si presenterà sereno con possibili piogge leggere, mantenendo temperature intorno ai 24-26°C e umidità tra il 70-80%.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che varierà durante la giornata, con probabilità di precipitazioni che si abbasseranno nel corso delle ore. La temperatura massima prevista sarà di circa 30°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 23°C. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 50% e il 80%, con venti di intensità leggera che soffieranno principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

In base alla situazione attesa per Lunedì 26 Agosto, possiamo concludere che Viareggio avrà una giornata con condizioni meteo variabili, con possibili piogge leggere al mattino e nel tardo pomeriggio, seguite da schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un’umidità che si attesterà su livelli moderati. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature stabili attorno ai 30°C.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° Assenti 5.4 NNE max 5.7 Grecale 65 % 1014 hPa 4 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 3.3 NE max 3.7 Grecale 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +24.7° perc. +24.9° prob. 4 % 1.7 NE max 3.4 Grecale 63 % 1014 hPa 10 nubi sparse +28.6° perc. +29.3° Assenti 7.1 OSO max 5 Libeccio 51 % 1013 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +30° Assenti 9.9 O max 8.5 Ponente 52 % 1012 hPa 16 poche nuvole +28.6° perc. +30° prob. 10 % 8.5 ONO max 9.9 Maestrale 57 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° prob. 8 % 6.4 NNO max 8.1 Maestrale 73 % 1012 hPa 22 nubi sparse +24.3° perc. +24.9° prob. 18 % 6.1 NNE max 6.5 Grecale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:00

