Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Martedì 27 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite. Durante la sera, è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa con possibili piogge leggere.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +22°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h proveniente da ovest, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 66% con una copertura nuvolosa del 65%.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C, con una percezione di caldo più elevata rispetto al mattino. La copertura nuvolosa sarà del 77% con possibilità di schiarite. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h proveniente da est, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 1% con una copertura nuvolosa del 63%.

Durante la sera, le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 45% con possibilità di piogge leggere. La velocità del vento sarà di circa 2 km/h proveniente da est-sud est. La probabilità di precipitazioni sarà del 1% con una copertura nuvolosa del 52%.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Vigevano si prevedono condizioni variabili con possibili piogge sparse. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.34 mm 11 NNE max 17.6 Grecale 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19.4° perc. +19.8° 1.42 mm 10.8 N max 23 Tramontana 91 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 80 % 4.7 ONO max 9 Maestrale 83 % 1016 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° prob. 45 % 4.8 NO max 5.5 Maestrale 61 % 1017 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +30.2° prob. 19 % 5.4 NE max 8.6 Grecale 44 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +31° Assenti 5.8 E max 8.6 Levante 42 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.4 O max 4.8 Ponente 58 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +23.4° perc. +23.5° 0.11 mm 6.8 NO max 8.6 Maestrale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.