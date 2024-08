Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Vittoria si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni, con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature intorno ai +25°C.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i +30°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Sud Ovest, con intensità variabile e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione potrebbe cambiare leggermente, con la comparsa di piogge leggere intorno alle 15:00 e alle 16:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente sempre da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo tornerà nuovamente sereno, con temperature in calo ma comunque gradevoli, intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Vittoria indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con un breve episodio di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature saranno estive, con un lieve calo verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° prob. 6 % 5.7 NNE max 5.9 Grecale 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 1.8 NE max 2.9 Grecale 69 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 7.5 SO max 4.4 Libeccio 55 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +33° Assenti 15.5 OSO max 12.8 Libeccio 46 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +32.7° prob. 3 % 17.9 SO max 13.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +29.1° perc. +30.6° 0.15 mm 14.2 OSO max 11.5 Libeccio 56 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° prob. 10 % 3.5 NO max 4.4 Maestrale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° prob. 10 % 5 N max 6 Tramontana 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:59

