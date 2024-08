Problemi con la capsula Starliner, rinviato il lancio di Crew-9

MeteoWeb

Il prossimo lancio di astronauti gestito da SpaceX non avverrà questo mese come previsto. La missione Crew-9, la 9ª missione operativa di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la NASA, era inizialmente programmata per il 18 agosto, ma è stata posticipata al 24 settembre o successivamente.

“Questo adeguamento consente più tempo ai responsabili della missione per finalizzare la pianificazione del rientro del Crew Flight Test di Boeing attualmente attraccato al laboratorio orbitante,” ha dichiarato la NASA.

Il Crew Flight Test (CFT) è la prima missione con astronauti della nuova capsula Starliner di Boeing. È stata lanciata il 5 giugno, portando Suni Williams e Butch Wilmore della NASA alla ISS per una permanenza prevista di una settimana.

Tuttavia, Starliner è ancora nello Spazio. La capsula ha incontrato diversi problemi nel suo viaggio verso il laboratorio orbitante, tra cui un’anomalia di 5 dei suoi 28 propulsori del sistema di controllo della reazione. I membri del team del CFT stanno studiando il problema da allora, cercando di stabilire se e quando Starliner potrà riportare in sicurezza Williams e Wilmore sulla Terra.

“NASA e Boeing continuano a valutare la prontezza della navicella, e non sono state prese decisioni riguardo al ritorno di Starliner,” hanno affermato i funzionari della NASA. Potremmo avere maggiori chiarimenti oggi: la NASA terrà una conferenza stampa alle 18:30 ora italiana “con i leader dell’agenzia per discutere le operazioni in corso, comprese le missioni Crew-9, Crew-8 e Crew Flight Test“.

La missione Crew-8 di SpaceX si sta preparando per il ritorno sulla Terra: è arrivata alla ISS all’inizio di marzo, portando 4 astronauti al laboratorio orbitante per una permanenza di circa 6 mesi.

Gli astronauti della missione Crew-9 sono il comandante Zena Cardman, il pilota Nick Hague, lo specialista di missione Stephanie Wilson e lo specialista di missione Alexsandr Gorbunov. Cardman, Hague e Wilson sono astronauti della NASA, mentre Gorbunov rappresenta l’agenzia spaziale russa, Roscosmos.

