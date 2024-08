SpaceX pronta a lanciare la missione Crew-9, liftoff verso la ISS il 18 agosto

MeteoWeb

NASA e SpaceX intendono lanciare la missione Crew-9 tra pochi giorni. Attualmente, la data fissata per il decollo è il 18 agosto. La missione vedrà a bordo 4 astronauti: il comandante Zena Cardman, il pilota Nick Hague, la specialista di missione Stephanie Wilson e lo specialista di missione Alexsandr Gorbunov, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Prima del lancio, la missione deve ottenere l’approvazione finale da parte della NASA. Questo controllo è particolarmente delicato a causa di una recente anomalia: l’11 luglio il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX ha subito un guasto a causa di una perdita di ossigeno. Sebbene il razzo sia stato successivamente autorizzato a riprendere i lanci senza equipaggio per i satelliti Starlink di SpaceX, la NASA vuole garantire la sicurezza del veicolo per i voli con equipaggio prima della data prevista del 18 agosto.

“Abbiamo seguito da vicino tutta l’indagine,” ha dichiarato Steve Stich, responsabile del Commercial Crew Program della NASA, durante una conferenza stampa sulla missione Crew-9. Stich ha aggiunto che SpaceX ha già sostituito l’hardware del sensore responsabile della perdita di ossigeno avvenuta l’11 luglio in un altro secondo stadio. La NASA ritiene questa modifica possa certificare la missione Crew-9 per il lancio. “Analizzeremo tutti i dati, esamineremo tutte le analisi e le certificazioni, e poi saremo pronti per il volo“.

La missione Crew-9

Come suggerisce il nome, Crew-9 sarà la 9ª rotazione di astronauti che SpaceX porta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la NASA. Tuttavia, sarà il 10° volo con equipaggio della capsula Dragon nell’ambito del Commercial Crew Program dell’agenzia spaziale. Il primo volo è stato Demo-2, una missione di prova con due astronauti verso la ISS lanciata nel maggio 2020.

La missione Crew-9 rappresenta un altro passo importante nella collaborazione tra NASA e SpaceX, evidenziando i continui progressi nel rendere i voli spaziali con equipaggio più sicuri e affidabili. Se tutto andrà secondo i piani, il 18 agosto assisteremo a un altro successo nella lunga storia dell’esplorazione spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.