Problemi tecnici per il cargo Cygnus dopo il lancio

Ieri un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo un veicolo cargo Cygnus di Northrop Grumman verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma dei problemi tecnici hanno ritardato le manovre necessarie per raggiungere la Stazione. Il Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral, in Florida, alle 11:02 ora locale. Il lancio sembrava procedere secondo i piani, con la separazione di Cygnus dallo stadio superiore del Falcon in orbita terrestre bassa circa 15 minuti dopo il decollo. La partenza, ritardata di un giorno a causa del maltempo, è riuscita a evitare gli effetti della tempesta tropicale Debby, che aveva ridotto le probabilità di condizioni meteorologiche favorevoli al lancio al 10%.

Per diverse ore dopo la separazione del cargo, né la NASA né Northrop Grumman hanno fornito aggiornamenti. Tuttavia, le comunicazioni tra gli astronauti della ISS e il controllo missione hanno rivelato che il cargo non aveva eseguito le prime manovre per alzare la sua orbita e consentire un arrivo alla Stazione previsto per la mattina del 6 agosto.

In una dichiarazione della NASA, rilasciata circa 6 ore dopo il decollo, l’agenzia ha spiegato che il veicolo non ha eseguito una manovra chiamata “targeted altitude burn” (TB1) prevista 42 minuti dopo il lancio “a causa di un ingresso tardivo nella sequenza di combustione“. La manovra è stata riprogrammata per 50 minuti dopo, ma non è stata eseguita a causa di una “leggera bassa pressione iniziale” nel motore.

“Cygnus è a un’altitudine sicura e gli ingegneri di Northrop Grumman stanno lavorando a un nuovo piano di combustione e traiettoria,” ha dichiarato la NASA, aggiungendo che il nuovo piano dovrebbe comunque permettere al cargo di arrivare ed essere catturato dal braccio robotico della stazione alle 03:10 del mattino del 6 agosto. La NASA ha inoltre comunicato che il dispiegamento dei pannelli solari è stato completato circa 3 ore dopo il decollo, come previsto.

Cygnus sta trasportando 3.857 kg di carico, tra cui 1.560 kg di hardware per il veicolo, 1.220 kg di indagini scientifiche e 1.021 kg di rifornimenti per l’equipaggio.

I payload includono esperimenti che studiano come il volo spaziale influisce sul DNA negli organismi microscopici e uno studio sulle cellule staminali che potrebbe essere utilizzato per trattare malattie del sangue.

Tra i rifornimenti per l’equipaggio anche quelli per gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams, che sono sulla Stazione da quasi 2 mesi per la missione CST-100 Starliner Crew Flight Test.

