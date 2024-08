Professore di Harvard: “Un Buco Nero in orbita attorno a un pianeta potrebbe indicare una civiltà avanzata”

MeteoWeb

Il vasto universo, con le sue infinite meraviglie e misteri, è da sempre un campo fertile per l’immaginazione scientifica e filosofica. Tra le numerose idee che hanno catturato l’immaginazione degli scienziati e degli studiosi, quella che coinvolge i buchi neri come possibili indicatori di civiltà avanzate rappresenta una delle più affascinanti e provocatorie. Recentemente, il dibattito su questa idea ha preso una nuova piega grazie alle teorie proposte dal professore di Harvard Avi Loeb, che ha suggerito che un buco nero potrebbe servire come una sorta di “luna” per fornire energia a un pianeta, rivelando così la presenza di una civiltà tecnologicamente avanzata.

Il concetto di energia da Buchi Neri

Il concetto di estrarre energia da un buco nero trova le sue radici nelle teorie di Roger Penrose, un fisico matematico britannico di fama mondiale, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2020. Penrose, nel 1971, propose una rivoluzionaria teoria sull’energia che poteva essere recuperata da un buco nero rotante attraverso un processo ora noto come il “processo di Penrose“. Questa teoria era basata sull’idea che l’energia potesse essere estratta dal disco di accrescimento di un buco nero, una regione esterna in cui la materia viene accelerata a velocità prossime a quella della luce, generando una grande quantità di energia in diverse lunghezze d’onda.

Penrose suggerì che questa energia potesse essere raccolta attraverso un’imbracatura speciale attorno al disco di accrescimento, che avrebbe permesso di trasformare l’energia cinetica della materia in caduta in energia utilizzabile. Questo concetto, sebbene altamente teorico e complesso, ha aperto nuove strade nella comprensione della fisica dei buchi neri e del loro potenziale uso come fonti di energia.

L’ipotesi di John M. Smart: trasformare il Paradosso di Fermi

Nel corso degli anni, il concetto di sfruttare i buchi neri ha continuato a evolversi. Un’importante proposta è venuta da John M. Smart, un astrofisico noto per il suo lavoro sulla teoria della trascensimento. Smart ha cercato di risolvere il paradosso di Fermi, che si domanda perché non abbiamo ancora trovato tracce di civiltà extraterrestri avanzate nonostante l’enorme numero di stelle e pianeti nella nostra galassia.

Smart ha suggerito che una spiegazione plausibile potrebbe essere che le civiltà avanzate si trasferiscano nelle regioni circostanti ai buchi neri per sfruttare le enormi risorse energetiche disponibili in questi ambienti estremi. Questa teoria presuppone che una civiltà tecnologica sufficientemente avanzata possa adattarsi per vivere vicino a un buco nero e approfittare delle sue risorse energetiche, piuttosto che cercare di colonizzare pianeti o stelle.

Avi Loeb e la nuova frontiera: il motore del Buco Nero

Nel contesto di queste teorie, l’astrofisico Avi Loeb ha introdotto un’idea particolarmente audace e innovativa. Loeb, professore di Scienze presso l’Università di Harvard e direttore dell’Institute for Theory and Computation presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), ha recentemente pubblicato un articolo intitolato “Illumination of a Planet by a Black Hole Moon as a Technological Signature” nelle Research Notes dell’AAS. In questo lavoro, Loeb esplora la possibilità che una civiltà avanzata possa utilizzare un buco nero di piccole dimensioni come una sorta di “luna” per illuminare e fornire energia a un pianeta abitato.

Secondo Loeb, un buco nero di massa relativamente piccola—circa 100.000 tonnellate—potrebbe essere mantenuto in orbita attorno a un pianeta attraverso un preciso bilanciamento gravitazionale. Sebbene un buco nero di queste dimensioni evaporerebbe rapidamente attraverso l’emissione della radiazione di Hawking, Loeb suggerisce che potrebbe essere mantenuto accumulando piccole quantità di materia al secondo. Questo approccio garantirebbe una fonte d’energia continua e praticamente illimitata, con un’efficienza del 100% nella conversione della massa in radiazione.

La radiazione di Hawking

Per comprendere appieno la proposta di Loeb, è cruciale considerare la radiazione di Hawking, un concetto introdotto da Stephen Hawking nel 1975. Hawking teorizzò che i buchi neri non sono completamente “neri” ma emettono una radiazione composta da fotoni, neutrini e altre particelle, che prende il nome di radiazione di Hawking. Questa radiazione è il risultato dell’interazione quantistica vicino all’orizzonte degli eventi del buco nero e rappresenta un aspetto fondamentale nella comprensione della fisica dei buchi neri.

Loeb sfrutta questo concetto per proporre un metodo attraverso il quale una civiltà avanzata potrebbe utilizzare la radiazione di Hawking come fonte di energia. In pratica, un buco nero che accumula materia in modo controllato potrebbe emettere una quantità di energia significativamente grande, offrendo una risorsa energetica continua. Questo metodo, sebbene altamente teorico, presenta il vantaggio di una conversione della massa in energia con un’efficienza del 100%, un risultato che al momento non può essere ottenuto con le tecnologie attuali.

Il potenziale benefico ambientale

Un aspetto interessante della proposta di Loeb è il potenziale beneficio ambientale. Un motore a buco nero, capace di utilizzare qualsiasi forma di materia come combustibile, inclusi i rifiuti prodotti dalla civiltà, potrebbe risolvere il problema della gestione dei rifiuti mentre fornisce una fonte di energia pulita e infinita. Attualmente, l’umanità produce circa 1,92 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno, un problema ambientale grave. Un motore a buco nero potrebbe, teoricamente, utilizzare questa materia come combustibile e trasformarla in energia senza perdite significative, risolvendo due problemi contemporaneamente.

Tuttavia, la realizzazione di un buco nero di queste dimensioni comporta enormi sfide tecnologiche. La produzione di un buco nero richiede la compressione della materia a densità estremamente elevate, molto superiori a quelle raggiungibili con le tecnologie attuali. Loeb stima che la densità necessaria sia circa 60 ordini di grandezza superiore a quella del ferro solido, una sfida che al momento sembra oltre le capacità tecnologiche umane. Tuttavia, Loeb sottolinea che una civiltà di tipo II, come definito nella scala di Kardashev, potrebbe essere in grado di superare questi ostacoli.

Rilevabilità e firma tecnologica: la nuova ricerca SETI

Un aspetto cruciale della proposta di Loeb è la possibilità di utilizzare un motore a buco nero come una firma tecnologica nella ricerca di intelligenza extraterrestre. Le tecnofirme, come le sfere di Dyson e altre megastrutture proposte, sono idee speculative che mirano a identificare segni di civiltà avanzate attraverso le loro tecnologie. Un motore a buco nero potrebbe offrire una firma unica e distintiva, visibile anche a grandi distanze.

Loeb suggerisce che un pianeta roccioso potrebbe apparire come illuminato da una luna a raggi gamma, senza una compagna di massa stellare. Questo potrebbe essere un indizio della presenza di una civiltà avanzata in grado di manipolare i buchi neri per generare energia. In tal caso, la scoperta di un tale sistema potrebbe fornire prove dirette della presenza di una civiltà tecnologica altamente avanzata, una possibilità che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo e della vita extraterrestre.

Il lavoro di Avi Loeb e di altri ricercatori nel campo offre una visione stimolante delle possibilità future. La ricerca di segni di intelligenza extraterrestre e la comprensione dei fenomeni cosmici avanzati continuano ad essere aree di grande interesse e scoperta. Mentre ci avventuriamo sempre più in profondità nei misteri dell’universo, l’idea che i buchi neri possano servire come indicatori di civiltà avanzate rappresenta una delle più entusiasmanti sfide scientifiche del nostro tempo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.