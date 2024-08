Raro evento di pioggia sorprende il deserto del Sahara: cosa sta succedendo

MeteoWeb

Gli eventi di pioggia nel Sahara non si verificano spesso, in realtà meno di una volta ogni decennio in media. Il deserto del Sahara riceve poche – se non nulle – precipitazioni durante tutto l’anno. Questa cifra è di circa 75mm in media, anche se più della metà del deserto vede solo una media di 25mm di pioggia all’anno, rendendolo il posto più arido del pianeta.

Questo è dovuto ai pattern atmosferici. Il deserto del Sahara si trova sotto una dorsale subtropicale; un sistema di alta pressione semipermanente, il che significa che scende aria secca e stabile, impedendo la formazione di nuvole e precipitazioni.

L’ITCZ

Tuttavia, la zona di convergenza intertropicale (ITCZ), una fascia di pioggia permanente distribuita lungo l’equatore, si è spostata verso nord negli ultimi mesi. Questo ha effetti a catena in tutto il mondo in termini di pattern meteorologici, ma significa anche che le precipitazioni vengono spinte nel Sahara.

Piogge e inondazioni nel Sahara

In questi giorni sono avvenute forti piogge e tempeste nel deserto e sono previste anche per le prossime settimane. In alcune zone del Sudan settentrionale e del sud della Libia, le piogge recenti hanno superato la media annua di diverse volte in pochi giorni, un evento estremamente raro.

Sebbene le quantità di pioggia rispetto ad altre parti del mondo possano non sembrare significative, sono oltre il 500% in più delle precipitazioni mensili del Sahara per agosto e settembre e fino al 1000% per alcune regioni centrali.

Il bilancio delle inondazioni in Ciad è di 145 morti e 964.000 persone coinvolte. Almeno 570 persone hanno già perso la vita nelle inondazioni che stanno colpendo il Sahel. Le nazioni più colpite sono Ciad, Camerun, Nigeria e Niger. In tutto il Sahel al momento si contano 1.600.000 sfollati a causa delle inondazioni.

