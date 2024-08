A Roma oggi si ripete il “Miracolo della Neve”

MeteoWeb

Ogni anno, il 5 agosto, Roma si veste di bianco per celebrare uno degli eventi più suggestivi e affascinanti della sua storia: il Miracolo della Neve. Questa tradizione, che risale al lontano 358 d.C., richiama migliaia di turisti e fedeli da tutto il mondo, desiderosi di assistere a una delle rievocazioni storiche più spettacolari della capitale.

La leggenda

La leggenda narra che, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., la Vergine Maria apparve in sogno a Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo loro di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato. Al risveglio, i due trovarono l’Esquilino, uno dei sette colli di Roma, coperto da una coltre di neve bianca, un evento straordinario per il mese di agosto. Fu così che, nel luogo miracoloso, venne edificata la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Il “Miracolo della Neve” a Roma

Oggi, come ogni anno, questo prodigio viene commemorato con una serie di eventi che culminano in una spettacolare nevicata artificiale. L’architetto Cesare Esposito, dal 1983, ha trasformato Piazza di Santa Maria Maggiore in un grande teatro a cielo aperto, dove luci, suoni e performance artistiche rievocano l’evento miracoloso. Questa sera, al calare del sole, la 41ª edizione della rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve avrà luogo, rispettando una tradizione che continua a incantare generazione dopo generazione.

Il programma

Il pomeriggio vedrà la partecipazione di Papa Francesco, che presiederà i Vespri. A seguire, prenderà il via la suggestiva rievocazione della neve d’agosto a Roma. Alle 21, la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri, diretta dal maestro Danilo De Silvestro, darà inizio alla manifestazione con una performance musicale. Subito dopo, un concerto che vedrà protagonisti un soprano, un tenore e un baritono, accompagnerà il pubblico verso il momento clou della serata.

Il culmine dell’evento avverrà a mezzanotte, quando la piazza sarà avvolta da una nevicata artificiale che imiterà quella miracolosa del 358 d.C. Le statue della facciata della Basilica, illuminate e ruotanti, creeranno un’atmosfera di incanto, mentre i candidi fiocchi di neve discenderanno dal cielo, coprendo il suolo e regalando uno spettacolo unico e indimenticabile.

La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, è un’occasione per riflettere sui valori della fede e della speranza, unendo in un unico abbraccio simbolico il passato e il presente di una città che continua a vivere nella meraviglia e nella devozione.

