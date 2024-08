Russia: possibile la partecipazione privata a Milky Way, progetto per la sicurezza delle attività spaziali | FOTO

MeteoWeb

In Russia è in fase di creazione il sistema di informazione e supporto analitico per la sicurezza delle attività spaziali “Milky Way”. In precedenza, l’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva riferito che era stato costruito come aperto, quindi le proposte per la partecipazione al progetto sono state inviate ai Paesi BRICS. Il vicedirettore generale di TsNIIMash JSC (parte di Roscosmos) per la ricerca applicata e i progetti di sostegno ha parlato dei compiti principali di Milky Way, dei tempi di inizio dei lavori di sviluppo, nonché della possibile partecipazione di società private alla sua creazione in un’intervista con Pro Cosmos sulla sicurezza delle attività nello spazio vicino alla Terra.

“Il sistema Milky Way, insieme al monitoraggio degli oggetti spaziali creati dall’uomo e della meteorologia spaziale, monitorerà piccoli corpi celesti (asteroidi, comete, flussi di meteoroidi), nonché i collegamenti radio spaziali, cioè valuterà e prevedrà la situazione elettromagnetica nell’OKP. I mezzi tecnici per il monitoraggio del sistema Milky Way comprenderanno inoltre, oltre ai sistemi ottico-elettronici (telescopi) terrestri, radar terrestri e mezzi ottici spaziali per il monitoraggio di oggetti spaziali costruiti dall’uomo, piccoli oggetti celesti e lo stato del Sole. Quest’ultimo è estremamente importante per le previsioni meteorologiche spaziali”, ha dichiarato a Pro Cosmos Maxim Mikhailovich.

Sullo stato attuale del progetto, il vicedirettore ha affermato: “negli ultimi due anni si è formata una cooperazione tra le organizzazioni industriali e l’Accademia delle scienze russa, sono stati avviati e portati avanti lavori di ricerca per determinare l’aspetto progettuale del sistema, è in corso un progetto preliminare. L’inizio dei lavori di sviluppo per la creazione del sistema è previsto nel 2026”.

Su quali imprese di Roscosmos e altri dipartimenti sono coinvolte nello sviluppo del sistema, Mikhailovich ha detto: “la composizione specifica delle organizzazioni partecipanti alla creazione del sistema “Milky Way” sarà determinata a seguito di eventi competitivi in ​​conformità con la legislazione della Federazione Russa. Ora sono in fase preparatoria, con il ruolo guida di JSC TsNIIMash, le principali organizzazioni russe dell’ente statale Roscosmos, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza e l’Accademia russa delle Scienze, il Ministero dello sviluppo digitale, il Ministero delle risorse naturali e le imprese del complesso militare-industriale partecipano al lavoro di ricerca e di pre-progettazione”.

“Il sistema Milky Way garantirà il monitoraggio globale e continuo dello spazio vicino alla Terra. Requisiti essenziali del sistema sono anche l’efficienza, l’accuratezza e l’affidabilità dei risultati del monitoraggio. Tutto ciò sarà ottenuto attraverso le informazioni di misurazione provenienti da una rete globale di apparecchiature ottico-elettroniche e radar terrestri, nonché apparecchiature di monitoraggio spaziali”, ha aggiunto.

“Una differenza significativa tra Milky Way e i sistemi di monitoraggio esistenti è la presenza di strumenti di monitoraggio spaziali nella sua composizione. Si prevede di schierare costellazioni orbitali di veicoli spaziali dotati di speciali apparecchiature di bordo. Per monitorare gli oggetti spaziali creati dall’uomo, l’OKP prevede di creare un gruppo di veicoli orbitali bassi con un sistema ottico-elettronico a bordo per l’osservazione e la registrazione di frammenti di detriti spaziali e altre cose. Per osservare i piccoli corpi celesti che si avvicinano alla Terra dalla direzione del Sole, nonché i processi che avvengono sul Sole, si prevede di lanciare uno speciale veicolo spaziale in prossimità del punto di Lagrange L1 del sistema Sole-Terra. La creazione e il lancio di tali veicoli spaziali mira a migliorare significativamente la qualità del monitoraggio degli oggetti spaziali creati dall’uomo nello spazio vicino, della meteorologia spaziale e dei piccoli corpi celesti”, ha spiegato Mikhailovich.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.