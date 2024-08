Russia, terremoto magnitudo 7.4 sulla costa della Kamčatka: allarme tsunami nel Pacifico

MeteoWeb

Un terremoto molto forte, di magnitudo 7.4, ha colpito questa sera alle 21:10 ora italiana la penisola della Kamčatka, nell’estremo oriente della Russia, a Nord del Giappone. La scossa si è verificata a 44km di profondità. Le autorità hanno lanciato l’allarme tsunami in tutto l’oceano Pacifico. La scossa è stata violentissima, pari alla potenza di 11 bombe atomiche, ed è stata avvertita in modo molto intenso nell’importante città di Petropavlovsk-Kamchatskiy (170 mila abitanti). La scossa s’è prodotta lungo la cintura del fuoco, in una delle zone a più alto rischio sismico al mondo.

I Terremoti più Forti nella Storia della Kamčatka

La penisola di Kamčatka, situata nell’estremo oriente russo, è una delle regioni sismicamente più attive del mondo, trovandosi sul cosiddetto “Anello di Fuoco” del Pacifico. Questa zona è nota per i suoi vulcani attivi e per i frequenti terremoti, alcuni dei quali sono stati tra i più potenti mai registrati. Ecco una panoramica dei terremoti più significativi che hanno colpito questa regione.

Terremoto di Kamčatka del 1737

Uno dei primi terremoti documentati nella penisola di Kamčatka avvenne il 4 novembre 1737. Sebbene le registrazioni sismologiche moderne non esistessero ancora, resoconti storici indicano che si trattò di un evento devastante. Le stime moderne suggeriscono che la magnitudo potrebbe essere stata superiore a 8.0. Questo terremoto causò enormi onde di tsunami che devastarono le coste locali e si propagarono attraverso l’Oceano Pacifico.

Terremoto di Kamčatka del 1952

Il terremoto più forte mai registrato nella penisola di Kamčatka si verificò il 4 novembre 1952. Di magnitudo 9.0, questo evento catastrofico generò un potente tsunami che colpì le coste del Giappone, delle Hawaii, dell’Alaska e perfino della Nuova Zelanda. Fortunatamente, la bassa densità di popolazione lungo le coste della Kamčatka mitigò l’impatto umano diretto del sisma, ma i danni materiali furono ingenti.

L’onda di tsunami generata dal terremoto raggiunse altezze fino a 15 metri in alcune aree, provocando distruzione su larga scala. Le isole Curili e la parte settentrionale del Giappone furono particolarmente colpite, e le Hawaii registrarono danni significativi alle infrastrutture costiere.

Terremoto di Kamčatka del 2013

Un altro significativo terremoto colpì la penisola il 24 maggio 2013, di magnitudo 8.3. Questo sisma, sebbene avvenuto in una zona remota e a una profondità considerevole, scatenò il panico nelle città vicine e diede origine a un allarme tsunami. Fortunatamente, l’onda tsunami che ne risultò fu di dimensioni modeste e non causò danni significativi.

Terremoto di Komandorski del 2006

Sebbene tecnicamente avvenuto nelle vicinanze della Kamčatka, il terremoto di Komandorski, verificatosi il 20 novembre 2006, è rilevante per la regione. Di magnitudo 8.3, è stato uno dei terremoti più forti mai registrati nelle vicinanze. Questo terremoto non generò un grande tsunami, ma il suo impatto fu avvertito in tutta la Kamčatka e nelle isole circostanti.

La frequenza e la potenza dei terremoti nella Kamčatka sottolineano la necessità di una continua vigilanza e preparazione nella regione. I residenti sono addestrati a rispondere rapidamente agli allarmi tsunami, e le infrastrutture sono costruite per resistere a forti scosse sismiche. La ricerca sismologica continua a monitorare l’attività della regione, fornendo preziose informazioni per prevenire future catastrofi.

La penisola di Kamčatka, con la sua spettacolare attività vulcanica e sismica, continua a essere un punto focale per i geologi e un promemoria della potenza e imprevedibilità della natura.

